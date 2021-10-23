В Саратовской области за 9 месяцев текущего года зарегистрировали свыше 6,5 тысяч киберпреступлений. Об этом сообщает прокуратура города.

Сотрудники ведомства стали чаще раскрывать преступления в интернете. Так, в 2020 году раскрываемость выросла до 27%, а в текущем — до 29%.

Комплекс надзорных и координационных мероприятий прокуратуры Саратовской области и территориальных прокуроров позволил замедлить темпы роста таких преступлений.

В ведомстве отметили, что расследование уголовных дел о преступлениях в указанной сфере находится на постоянном контроле прокуратуры.