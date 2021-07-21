В городе Вольск на берегоукрепительные работы будет выделено 60 миллионов рублей из резервного фонда Российской Федерации. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Саратовская область получит почти 60 миллионов рублей на укрепление набережной в Вольске. Если участок берега не будет отремонтирован, ущерб от его разрушения будет составлять 590 миллионов рублей. Распорядителем выделенной из резервного фонда суммы назначены Росводресурсы.

Напомним, сегодня председатель государственной думы Вячеслав Володин рассказал о строительстве набережной в Вольске.