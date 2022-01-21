В декабре Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди граждан 85 регионов страны об

удовлетворенности и доступности российских дорог. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам опроса в Саратовском регионе довольны состоянием проезжей части 62% респондентов. Среди

положительных изменений граждане отметили увеличение объемов и качества ремонта дорог, строительство новых трасс и участков магистралей, мостов и транспортной инфраструктуры.

Напомним, в Саратове в прошлом году за счет средств национального проекта были отремонтированы 130 участков городских дорог. На эти цели были выделены средства в размере 1 млрд 707 млн рублей.

В этом году в рамках нацпроекта в областном центре запланирован ремонт 29 участков улично-дорожной сети и реализация первого этапа строительства путепровода «Жасминный» по улице Песчано-Уметская.