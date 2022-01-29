Коммунальные службы в усиленном режиме продолжают устранять последствия обильных осадков в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Так, за прошлый день было вывезено более 11 тысяч кубометров снега, а с начала

сезона — 288 тысяч кубометров.

Сегодня, 29 января, в дневной очистке задействованы 5918 рабочих и 618 единиц техники. Дороги местного, федерального и областного значения убирают 290 единиц техники.

Дворовые территории очищают 1715 дворников и 87 машин. Объекты социальной сферы расчищают 134 единиц техники и 841

технический сотрудник.

В уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, задействованы 107 единиц спецтехники и 3240 человек.