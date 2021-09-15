Для защиты здоровья сотрудников на Приволжской железной дороге с начала 2021

года закуплено около 7,2 млн медицинских масок, 570 тыс. пар защитных перчаток и 27 тыс. литров геля-антисептика.

Кроме того, для уборки помещений приобретено около 900 тыс. литров дезинфицирующих средств.

Средства индивидуальной защиты поступают в подразделения дороги ежедневно. В

сентябре, в рамках комплекса противоэпидемических мер, для сотрудников ПривЖД

будет закуплено более 1,3 млн медицинских масок, 63,7 тыс. пар защитных перчаток, 2,1 тыс. литров геля-антисептика и 110,6 тыс. литров дезинфицирующих средств.

Во всех подразделениях поддерживается неснижаемый запас средств индивидуальной защиты. В зависимости от наименования поставляемой продукции он рассчитан на 20-45 дней.