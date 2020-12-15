На сегодняшнем заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о работе санаториев и баз отдыха в условиях ограничительных мер.

Он отметил, что в регионе свыше 70 объектов готовы принять порядка восьми тысяч человек. Есть популярные места для туристов — Хвалынский горнолыжный курорт, турбазы в Вольском и Воскресенском районах.

—Убедительно прошу управление Роспотребнадзора в приоритетном порядке контролировать строгое соблюдение всех санитарных норм и регламентов. То же самое относится к работе кафе и ресторанов в новогодние каникулы. На всех уровнях поставлена задача – не допустить вспышки заболеваний, — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что учреждения должны быть мобилизованы и с повышенной ответственностью относились к проведению праздников.