В голосовании по выбору территорий и дизайн-проектов для благоустройства в следующем году, которое проходит на платформе, приняли участие уже более пяти миллионов человек по всей стране. Свой голос за формирование комфортной городской среды может отдать каждый россиянин старше 14 лет до 30 мая.

В Саратовской области проголосовали 73,446 тысячи человек. Жители выбирают из 178 территорий. Парки, скверы и набережные располагаются во всех 42 районах области. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в перечень территорий для благоустройства на следующий год по нацпроекту «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Именно граждане выбирают, какие территории должны благоустраиваться в их городе в приоритетном порядке, как должен выглядеть парк или сквер, какой дизайн-проект должен быть реализован. Платформа дает возможность россиянам по всей стране сделать такой выбор: на сайте по каждому региону и городу представлен список территорий или дизайн-проектов, за которые жители могут проголосовать. Проект всероссийский, и отбор объектов проходит от Камчатки до Калининграда.

— За первые две недели работы платформы за благоустройство проголосовали уже более пяти миллионов человек. Это показывает, что тема городской среды, создания уютных общественных территорий, их обновления очень близка и важна нашим гражданам. Особенно этот вопрос стал актуален в условиях пандемии. Голосование будет идти еще две с половиной недели, и уверен, что такая активность — это не предел. Приглашаю вас принять участие в отборе проектов для благоустройства, вместе мы сможем сделать наши города комфортнее для всех, — говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг», или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной. На все вопросы по голо-сованию могут ответить операторы специально созданной горячей линии, которые консультируют россиян из всех регионов страны по номеру +7-800-600-20-13. По телефону можно получить информацию о проекте и узнать, как можно зарегистрироваться и проголосовать за территорию или дизайнерскую концепцию. Call-центр работает круглосуточно семь дней в неделю.