В апреле 2021 Балаковская атомная станция выработала 3,89 миллиарда киловатт в час электроэнергии, обеспечив 685 миллионов рублей дополнительной выручки.

Потребителям за месяц было отпущено 2,962 миллиарда киловатт в час электроэнергии – этого достаточно для бытового энергоснабжения в течение 1,5 месяца 30 миллионов россиян.

Электроэнергией Балаковской АЭС надежно обеспечиваются предприятия и население Поволжья, Центральной России и Урала.

Балаковская АЭС является одним из крупнейших налогоплательщиков региона.

Сумма уплаченных налогов в бюджетную систему страны и взносов во внебюджетные фонды за четыре месяца текущего года составила свыше 781 миллиона рублей.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока атомной станции с суммарной нагрузкой 4,236 тысячи мегаватт.