В Саратовской области более восьми тысяч жителей прошли вакцинацию от коронавируса повторно. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов на брифинге.

— Продолжается рост случаев госпитализации на «ковидные» койки. За минувшие сутки таких пациентов было 308. Недавно цифры доходили до 303 в сутки, — отметил он.

Он также рассказал, что в регион поставлено 876 384 дозы вакцины. Развернуты 99 вакцинальных пунктов и 20 мобильных прививочных.

Привиты 655 643 первым компонентом, завершили вакцинацию 597 237 человек. По первому компоненту задача выполнена на 54,6% от подлежащей численности. 8 604 прошли вакцинацию повторно.