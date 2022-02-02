Регистрация браков в феврале началась с очередной «красивой даты». Сегодня, в «день пяти двоек» — 02.02.2022 — в отделах ЗАГС Саратовской области зарегистрировано 83 брака. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам ЗАГС.

Большинство молодоженов предпочли узаконить отношения в стенах отделов ЗАГС областного центра — «Дворце бракосочетаний» Саратова, а также Заводском и Ленинском отделах ЗАГС.

-Следующей «красивой» датой, вызвавшей небывалый зимний ажиотаж среди влюбленных станет 22.02.2022 — дата-палиндром. В этот день планируется зарегистрировать порядка 170 браков по всей области, — подчеркнула глава ведомства Юлия Пономарева.