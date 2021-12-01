По данным на 1 декабря ряд образовательных учреждений все еще закрыт из-за карантина по заболеваемости ковидом и ОРВИ. Об этом сообщает министерство образования Саратовской области.

В связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусом полностью закрыт детский сад № 20 Вольского района и школа в Калининском районе. Частично закрыты 12 групп в 10-ти детских садах, 69 классов в 44-рёх школах.

Из-за ОРВИ полностью закрыты детский сад «Пчелка» в селе Александров-Гай и 10 школ. Частично закрыты 18 групп в 8-ми детских садах, 59 классов в 27-ми школах.

В четырёх ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 820 студентов 35 групп.