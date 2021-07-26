Аварийный мост через реку Малый Узень у села Луков Кордон готовят к ремонту. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Соответствующие поручения дал губернатор области Валерий Радаев, посетив Александрово-Гайский район. Мост расположен на границе Новоузенского и Александрово-Гайского района и связывает подъезд к федеральной трассе «Урбах-Алгай» с селами Луков Кордон, Канавка, Новостепной, Федечкин. В них живут около 800 человек.

Местные жители не раз обращались в социальных сетях к губернатору по поводу состояния этого моста. Глава региона дал поручение министру транспорта и дорожного хозяйства Алексею Петаеву подготовить сметную документацию по строительству нового моста, чтобы уже в следующем году войти в соответствующую программу.

— Река в этом месте полноводная, никакими временными мерами здесь не обойтись – надо строить хороший современный мост. Другой транспортной коммуникации к этим селам нет, а здесь живет 800 человек, много животноводческих хозяйств. Людей в сложившейся ситуации не бросим, будем готовить проект моста , – заявил Радаев.