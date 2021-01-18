В минувшие выходные в Саратовском и Волгоградском регионах Приволжской железной дороги велись непрерывные работы по уборке снега. В этом процессе были задействованы 9 снегоочистителей, 11 пневмоочистительных и 19 снегоуборочных машин. С помощью специализированной техники со станций Саратовского и Волгоградского регионов было вывезено более 82,5 тысячи кубометров снега и очищено свыше 2,7 километров пути. Проведённая работа позволила избежать задержек пассажирских поездов.

Основные работы велись на участках главного хода Приволжской магистрали, в Саратовском и Волгоградском железнодорожных узлах, а также на станциях Арчеда, Петров-Вал, имени Максима Горького, Ершов, Вольск-2, Пугачёвск,

Балаково и других станциях и перегонах вдали от областных центров.

Железнодорожники внимательно следят за погодными условиями, чтобы вовремя передислоцировать технику и людей в те районы, где этого потребует сложившаяся обстановка.