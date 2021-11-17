В Саратовской области от коронавируса привиты более 90% сотрудников сферы образования. Об этом сообщил министр образования Саратовской области Михаил Орлов.

Он рассказал, что из 57,7 тысяч работников сферы образования Саратовской области привиты 69, 3 тысячи человек, что составляет более, чем 90%.

Наиболее высокие показатели продемонстрировали Балашовский, Красноармейский, Краснопартизанский и Саратовский районы. Наиболее низкий темп вакцинации показал Самойловский район, в котором привились только 56% работников образовательной сферы.