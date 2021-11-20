Благодаря реализации нацпроекта «Чистая вода», более чем 41 тысячи жителей Саратовской области проведут качественное водоснабжение.

О том, какие работы предстоит довыполнить в 2021 году рассказал вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Всего в эксплуатацию планируется ввести 11 объектов, девять из кторых будут готовы уже в этом году:

Станция подготовки воды в Красном Куте.

Станциия обезжелезивания в Петровске.

Станция очистки в поселке Красный Октябрь.

Водовод в населенных пунктах: Перелюб, Поперечный – улица Заречная, поселок Октябрьский.

Разведочно-эксплуатационная водозаборная скважина для водоснабжения в селе Репьевка.

Разведочно-эксплуатационная водозаборная скважина для водоснабжения в поселке Темп.

Водовод до села Девичьи Горки группового водовода сел Широкий Буерак — Талалихино — Заветное — Богатое — Рощино – Богородское.

Строительство скважины и установка башни Рожновского в селе Большая Ольшанка.

Реконструкция водозабора в ЗАТО Светлый.