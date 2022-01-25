Специалистами комитета по ЖКХ проводятся ежедневные рейды на предмет проверки содержания и очистки дворовых территорий и крыш многоквартирных домов в зимний период.

Сегодня, 25 января, на очистке дворовых территорий многоквартирных домов работает 159 единиц спецтехники с учетом техники малой механизации, 1786 дворников, 61 бригада задействована на очистке крыш.

Так, от наледи и сосулек были очищены 162 крыши, выставлены ограждения у 435 домов. От снега и льда были расчищены 834 дворовые территории.

В ходе рейда по 251 адресу управляющими организациями проводятся работы по очистке крыш домов и дворов, тротуаров, дворовых проездов от снега и наледи, нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда не выявлены.

По 105 адресам меры по очистке придомовых территорий от снега и наледи не приняты, поэтому выданы предписания.