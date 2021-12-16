Регион дополнительно получит до конца 2021 года 1 млрд 152 млн 911 тыс. рублей.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

Решение о дополнительной помощи Саратовской области приняла трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений, — информирует официальный ТГ Вячеслава Володина.

Из финансирования 343 млн 875 тыс. рублей должны быть направлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. А именно — на ремонт и замену медицинского оборудования, закупку кислорода и средств индивидуальной защиты медикам.

Кроме того, 809 млн 35 тыс. рублей региону необходимо вложить в строительство и ремонт областных и городских дорог.