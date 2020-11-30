В 2020 году в Саратовскую область поставлен 1, 197, 963 тысячи вакцин от гриппа. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Туда входит 240,224 тысячи доз для детей и беременных, 957,739 тысячи — для детей. За счет средств федерального бюджета ожидается поставка еще 126,839 доз вакцины.

На 26 ноября привились 1, 29,92 тысячи человек, в том числе 236,351 тысячи детей.

Отмечается, что своевременная вакцинация способна предотвратить болезнь в 80-90 процентах случаев. У привитых людей заражение протекает в легкой форме и без серьезных осложнений.