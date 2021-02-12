Выяснилось, сколько саратовцев уверены в длительности своих отношений. Об этом сообщили аналитики “Сбербанка”.

54 процента уверены, что доживут до старости вместе — это соответствует среднему показателю по стране.

Среди россиян 28 процентов хотели бы, чтоб так произошло, сомневаются в половинке четыре процента опрошенных, а остальные 14 процентов не могут определиться с ответом.

В основном это обеспеченные граждане(68 процентов), нежели те, кому хватает денег только на еду.

Убеждены в вечной любви как молодежь (71 процент) или супруги старше 50 лет (74 процента). Среди них основная масса — мужчины (61 процент), нежели женщины (53 процента).