По предварительным подсчетам, явка на выборы в Саратовской области к концу третьего дня выборов составила более 50 процентов.

Такие результаты огласили на очередном брифинге 19 сентября по выборам 2021 года.

— Дистанционное наблюдение за участками проходило успешно, несмотря на некоторые недостатки. На некоторых участках была возможность для осуществления нарушений. Например, был участок, где воздушные шары мешали обзору, — заявила уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова.

На прошедших выборах было два случая с обращением в полицию — по поводу сброса бюллетеней в Энгельсе и по поводу порчи личного имущества в Балаково.