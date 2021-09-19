По предварительным подсчетам, явка на выборы в Саратовской области к концу третьего дня выборов составила более 50 процентов.

Такие результаты огласили на очередном брифинге 19 сентября по выборам 2021 года. 

Дистанционное наблюдение за участками проходило успешно, несмотря на некоторые недостатки. На некоторых участках была возможность для осуществления нарушений. Например, был участок, где воздушные шары мешали обзору, — заявила уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Сухова.

На прошедших выборах было два случая с обращением в полицию — по поводу сброса бюллетеней в Энгельсе и по поводу порчи личного имущества в Балаково.

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