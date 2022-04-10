Саратовская государственная юридическая академия приняла в своих стенах ежегодную просветительскую акцию «Тотальный диктант».

В академии акция традиционно проходит под девизом «От норм языка – к нормам права». В этом году на трех площадках в СГЮА проверить свои знания по русскому языку в онлайн- и офлайн-форматах решили более полутора тысяч саратовцев, среди которых работники правоохранительных и надзорных ведомств, судейского сообщества, а также студенты, сотрудники и преподаватели академии. Более 400 человек пришли написать диктант очно.

Ежегодно текст диктанта специально для акции пишет известный литератор. В этот раз автором стала российская писательница, поэтесса, известный переводчик с румынского языка Марина Степнова.

— Академия в шестой раз становится одной из ведущих площадок региона, где проводится эта замечательная просветительская акция. И если в первый раз диктант писали преимущественно студенты и работники нашего вуза, то в последние годы мы видим значительный интерес к СГЮА и со стороны других жителей города, которые с большим удовольствием приходят к нам, чтобы поучаствовать в Тотальном диктанте. Сегодня этот проект приобрел особое значение в контексте специальной военной операции по денацификации, которая проходит на Украине. Акция призвана показать, что русский – один из богатейших и красивейших языков мира, который является родным для миллионов людей, проживающих в самых разных странах. И попытки запретить его использование – это очевидное проявление русофобии, которая недопустима ни в каком виде. И мы солидарны с нашим Президентом, который принимает стратегически важные и взвешенные решения, направленные на защиту всего русского народа, наших вековых культурных ценностей, исторической правды, – отметила проректор по учебной работе СГЮА Ольга Щербакова.

Текст диктанта в этом году в СГЮА читали представители профессорско-преподавательского состава академии и прокуратуры Саратовской области.

— Когда в 2016 году я узнала об этой акции, я очень обрадовалась, что есть такие мероприятия в поддержку родного языка. Сегодня могу с уверенностью сказать, что для меня написание диктанта стало настоящим хобби. В школе я училась хорошо, остались прочные знания. И сейчас, читая тексты в Интернете, не могу оставаться равнодушной, когда вижу ошибки. Надеюсь, что благодаря таким просветительским акциям мы и наша молодежь станем более грамотными, – поделилась впечатлениями жительница Саратова Антонина Шангина.