Один человек во время пожара отравился продуктами горения и был доставлен в больницу.

Напомним, сильный пожар вспыхнул вечером в субботу 21 августа в многоквартирном доме в городе Энгельс Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МЧС, во время ЧП один человек пострадал, спасены из горящих квартир 10 человек, примерно 100 человек были эвакуированы из сильно задымленного дома.

Сигнал тревоги поступил на пульт дежурного в 20.03. Сообщалось, что в квартире на третьем этаже жилого пятиэтажного дома на улице Урицкого, 33 возник пожар.

По сообщению МЧС , квартира на 3-м этаже сгорела полностью.

Эвакуация проводилась в том числе при помощи спасустройств. Одна 56-летняя женщина была госпитализирована с отравлением продуктами горения.

Пожар был локализован в 20.52. Погибших нет.