Саратовский регоператор АО «Ситиматик» продолжает активное внедрение систем электронного документооборота для взаимодействия с потребителями из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. К середине мая уже более пяти тысяч потребителей получают платежные документы через системы «СБИС» и «Диадок». Таким образом, с начала апреля рост подключений к электронному обмену составил 65 процентов.

— Мы последовательно выстраиваем систему взаимодействия с потребителями с применением цифровых и электронных платформ. Это отвечает приоритетам нашей компании, как одного из крупнейших участников рынка обращения с твердыми коммунальными отходами. Внедрение систем электронного документооборота уже показало эффективность в период информирования о переименовании компании, при формировании платежных документов. Мы знаем, что представители бизнеса ценят время, и мы идем им навстречу, — заявил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Как показывает практика, внедрение систем электронной коммуникации позволяет повысить скорость взаимодействия, уменьшить количество используемых ресурсов и отвечает современным принципам цифровизации процессов. По всем вопросам о возможности перехода на электронный документооборот юридические лица и предприниматели могут обратиться в контакт-центр Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по тел.: +7-845-225-64-90.