В Саратовской области планируется проведение более тысячи процедур ЭКО. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения области.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» обеспечит мероприятия, направленные на повышение рождаемости с использованием новых технологий по сохранению репродуктивного потенциала.

Объемы экстракорпорального оплодотворения постепенно увеличиваются, это даст возможность не менее 6,4 тысячам бесплодных пар воспользоваться данной процедурой. Планируется проведение более 1000 процедур ЭКО в год.

Всего на реализацию профильных проектов национального проекта «Демография» планируется выделение 33 миллионов рублей.