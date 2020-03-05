С начала года сотрудники муниципального контроля выявили более тысячи нарушений в оформлении вывесок, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня в Саратове на улице Чапаева прошел очередной рейд, в ходе которого чиновники проверяли соответствие вывесок дизайн-коду.

Превышение допустимых размеров вывесок магазинов были выявлены у 11 предприятий малого бизнеса. В первый раз предпринимателям будет вынесено предупреждение. На добровольное изменение вывески у них будет полтора месяца. Если за это время предприниматели не изменят оформление магазинов, их ждет штраф.

— На сегодняшний день выявлено больше тысячи нарушений. В управление муниципального контроля администрациями районов направлено 700 материалов. Составлено 240 протоколов. Вчера состоялось очередное заседание административной комиссии. Было рассмотрено порядка 100 протоколов об административной ответственности, по всем вынесены предупреждения. Напомню, что в конце марта мы будем осуществлять проверку тех объектов, где уже были. И если нарушение не устранено на предпринимателя будет наложен штраф, — рассказал начальник управления муниципального контроля администрации Саратова Андрей Марусов.