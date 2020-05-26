Более тысячи жителей Саратовской области подали электронное заявление на регистрацию брака. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по делам ЗАГС.

С начала года через портал Госуслуг порядка 1,9 тысячи местных жителей подали заявление на регистрацию актов гражданского состояния. 51 процент от общего числа воспользовались скидкой 30 процентов для оплаты госпошлины.

Более тысяч саратовцев заявили о желании вступить в брак онлайн. А свидетельства о рождении ребенка таким образом оформили более 300 человек.

— Хочу напомнить саратовцам, что при подаче заявлений через портал «Госуслуги» иногда возникают сбои в системе. Поэтому мы просим наших заявителей, и в особенности молодоженов, за несколько дней до посещения отдела ЗАГС связаться со специалистами и уточнить все вопросы по поданным в заявлении сведениям, — отметила начальник Управления Юлия Пономарева.

В пресс-службе также уточнили, что воспользоваться скидкой 30 процентов при оплате госпошлины можно при подаче заявление на заключение или расторжение брака, а также при подаче заявление на выдачу повторных свидетельств.