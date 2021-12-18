Из-за аварии на теплосетях три многоквартирных дома в Саратове с утра в субботу остались без тепла.

В Волжском районе на улице Кузнечная 18 декабря в домах 2/12, 11/21 и 28/42 остыли батареи. Здесь замерзают по меньшей мере 1,5 тыс. человек.

Как сообщили в аварийной службе, компания ПАО «Т Плюс» уже ведет работы по устранению порыва. Когда в дома вернутся тепло и горячая вода, неизвестно.

В течение этого отопительного сезона в этом районе ежемесячно происходит отключение горячего водоснабжения и теплоснабжения.