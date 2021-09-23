В Саратовской области жители подали более тысячи предварительных заявок на бесплатную догазификацию. Об этом сообщает министерство промышленности и энергетики региона.

Кампания по бесплатной догазификации инициирована Президентом России Владимиром Путиным.

Было установлено, что есть возможность догазифицировать домовладения в 345 населенных пунктах области, в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах. Затраты на это составят около миллиарда рублей.

Сейчас подано уже 1205 заявлений от собственников домов на бесплатную догазификацию.

При условии определения в текущем году источника финансирования, все желающие дома будут в 2022 году газифицированы.