Более тысячи саратовских обучающихся послушали просветительские лекции Александра Звягинцева

На площадках Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации (СВКИ ВНГ РФ) и Саратовской государственной юридической академии (СГЮА) в течение двух дней прошли просветительские лекции в рамках проекта «Диалог на равных» с экс-заместителем Генерального прокурора РФ, заместителем директора по международному сотрудничеству Института государства и права РАН, историком и писателем, государственным советником юстиции 1 класса, заслуженным юристом Российской Федерации, почетным профессором СГЮА Александром Звягинцевым.

Слушателями лекций «Нацистский и японский рейхи: юридические и идеологические параллели. Вызовы современной памяти в зеркале 80-летия Великой Победы» стали более 1000 обучающихся, курсантов и преподавателей СВКИ ВНГ РФ, СГЮА, Саратовской православной духовной семинарии, сотрудников правоохранительных и иных органов государственной власти региона. Спикер подробно рассказал о своей многолетней научно-исследовательской работе по изучению Нюрнбергского процесса, а также о малоизвестных, но важных фактах, которые позволяют сегодня предметно и объективно изучить масштабы событий времен Второй мировой войны и Великой Отечественной войны не только с точки зрения истории, но и в аспекте юридического осмысления.

«Запад больше не видит в нацизме угрозу цивилизации. Из врага он превратился в союзника. Страны, некогда осудившие фашизм, теперь поддерживают режимы, прославляющие его символику и идеологию, оправдывают его преступления и бесцеремонно переписывают историю. При этом в западном нарративе упорно отсутствует тема геноцида славян, китайцев и других народов. Хотя геноцид не ограничивается лишь холокостом, географией или временем. «The crime of all crimes» – «преступление из преступлений». Именно так сейчас все чаще многие зарубежные юристы называют геноцид. К сожалению, это зло оказалось очень живучим – нацизм опять поднял голову. Представляется, что именно сейчас было бы весьма уместным актуализировать понятие «геноцида» существенными дополнениями и поставить вопрос об ответственности за национально-культурный геноцид и его пропаганду», – подчеркнул Александр Звягинцев.

Кроме того, встречи сопровождались показом документальных фильмов: «Нюрнберг. 70 лет спустя», «Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над промышленниками» и других, автором которых является Александр Звягинцев.

«Просветительские лекции Александра Григорьевича Звягинцева стали ярким примером того, как история права оживает в диалогах с выдающимися учеными современности. Проведение подобных мероприятий – это вклад в сохранение исторической памяти и формирование правовой культуры нашей молодежи. В год 80-летия Великой Победы обращение к теме международных трибуналов приобретает особое звучание, напоминая нам о незыблемости принципов справедливости и ответственности за военные преступления. Изучение исторического опыта международных трибуналов помогает нашим обучающимся лучше понимать современные механизмы обеспечения международной безопасности и правопорядка. Это особенно важно в условиях существующих глобальных вызовов», – отметила ректор СГЮА Екатерина Ильгова.

«Как будущий юрист, я понимаю принципиальную важность анализа исторических правовых процессов. Александр Григорьевич доступно объяснил сложные юридические моменты и показал, как исторические события повлияли на современное право. Особенно впечатлило, как глубоко он разбирается в этой теме и с каким энтузиазмом делится знаниями. Такие лекции вдохновляют еще более серьезно относиться к своей профессии и всегда помнить о значимости справедливости», – поделилась впечатлениями от встречи студентка Института юстиции СГЮА Валерия Бакулина.

По окончании мероприятий прошли автограф-сессии с ее участниками, которые получили в подарок книги, автором которых является Александр Звягинцев.

