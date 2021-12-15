Домой Рубрики Новости Саратова Больница на 9-й Дачной в Саратове начала работать в доковидном режиме РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Больница на 9-й Дачной в Саратове начала работать в доковидном режиме По Новости Саратова - 15.12.2021 56 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Основной стационар Офтальмологического центра ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 6 имени академика Кошелева» начал работать в докоронавирусном режиме. Пациентов принимают на хирургическое лечение в Саратове, Балашове и Вольске. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Ольга Сокольская: Новые мусорные контейнеры в Саратове неудобные и будут «благоухать» летом Еще 12 человек в Саратовской области скончались от коронавируса В Саратове сносят незаконно установленный ларек на Астраханской ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Ольга Сокольская: Новые мусорные контейнеры в Саратове неудобные и будут «благоухать»... Новости Саратова - 15.12.2021 0 На нашей улице появился новый контейнер для мусора, который удалось рассмотреть. Это и хорошо, и не очень. 1. Контейнер не эстетичен и не эргономичен, к сожалению.... Еще 12 человек в Саратовской области скончались от коронавируса 15.12.2021 В Саратове сносят незаконно установленный ларек на Астраханской 15.12.2021 Больница на 9-й Дачной в Саратове начала работать в доковидном режиме 15.12.2021 Двое жителей Энгельса попались на воровстве понтонов 15.12.2021