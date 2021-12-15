Основной стационар Офтальмологического центра ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 6 имени академика Кошелева» начал работать в докоронавирусном режиме.

Пациентов принимают на хирургическое лечение в Саратове, Балашове и Вольске.

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