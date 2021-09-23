Глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова заявила, что больных ГРИППом и коронавирусом не надо госпитализировать совместно.

Она обеспокоена тем, что коронавирус встроился в респираторные инфекции.

— Будем наблюдать соединенную заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Такого в прошлую осень не было. Нам нельзя допустить грипп в стационары, потому что мы не знаем, как поведут себя коронавирус и грипп вместе. Мы уже с минздравом обсудили это, и все меры по профилактике ОРВИ и гриппа сейчас приняты.

Госпитальная база для сезонных вирусных инфекций и коронавируса должна быть отдельной – повторяю, что случиться, если они объединятся – мы не знаем, — заявила Ольга Кожанова.