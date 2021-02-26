Глава Саратова Михаил Исаев попросил горожан «набраться терпения». Именно так он и написал на своей страничке в социальных сетях.

— В Волжском, Кировском, Заводском, Фрунзенском районах в целом ситуация стабилизирована, отопление имеется по всем адресам, подача водоснабжения нормализуется.

В Октябрьском районе в Агафоновке и Смирновском ущелье пока еще наблюдаются перебои с холодной водой.

Самая сложная ситуация в Ленинском районе. Сотни домов продолжают оставаться без воды и отопления. Все силы коммунальных служб брошены на ликвидацию последствий аварийной ситуации.

Уважаемые саратовцы! Искренне понимаю Ваше недовольство, но прошу набраться терпения. Сейчас прорабатывается вопрос организации дополнительного подвоза воды в микрорайоны, а также поставки бутилированной воды в магазины. Приношу извинения за доставленные неудобства. Пока ситуация окончательно не нормализуется – ни один ответственный руководитель не отправится домой, — пишет Исаев.

Напомним, вчера в результате масштабной коммунальной аварии без воды и тепла осталось почти полмиллиона жителей Саратова. Ситуацию с отоплением в Ленинском районе города до сих пор не дулось нормализовать.