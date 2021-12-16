Завтра, 17 декабря, из-за ремонтных работ десятки домов в Саратове останутся без отопления и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс».

С 9:00 до 19:00 отопление и горячую воду отключат по адресам:

— МКД 1-й Аткарский проезд, 10;

— МКД 13-й Белоглинский проезд, 7;

— МКД ул. Аткарская, 13/17;

— МКД ул. Аткарская, 27/165;

— МКД ул. Аткарская, 42/54;

— МКД ул. Емлютина, 44 А;

— МКД ул. Емлютина, 44 Б;

— МКД ул. Емлютина, 44 В;

— МКД Привокзальная площадь, 12;

— МКД ул. Рабочая, 143;

— МКД ул. Рабочая, 122;

— МКД ул. Рабочая, 134/142;

— МКД ул. Рабочая, 177;

— МКД ул. Слонова, 21;

— МКД ул. Слонова, 32/40;

— МКД ул. Слонова, 35/45;

— МКД ул. Слонова, 42/48;

— МКД ул. Степана Разина, 20;

— МКД ул. Степана Разина, 41/43;

— МКД ул. Степана Разина, 14;

— МКД ул. Степана Разина, 30;

— МКД ул. Университетская, 31/35;

— МКД ул. Университетская, 33;

— СГУ им. Н.Г. Чернышевского ул. Белоглинская, 116;

— Областная клиническая больница ул. Рабочая, 145;

— ГУЗ «Перинатальный центр» ул. Рабочая, 144;

— Детский сад №2 «Песенка» ул. Слонова, 37/41;

— Средняя общеобразовательная школа №1 ул. Степана Разина, 32.