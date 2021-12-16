Завтра, 17 декабря, из-за ремонтных работ десятки домов в Саратове останутся без отопления и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс».
С 9:00 до 19:00 отопление и горячую воду отключат по адресам:
— МКД 1-й Аткарский проезд, 10;
— МКД 13-й Белоглинский проезд, 7;
— МКД ул. Аткарская, 13/17;
— МКД ул. Аткарская, 27/165;
— МКД ул. Аткарская, 42/54;
— МКД ул. Емлютина, 44 А;
— МКД ул. Емлютина, 44 Б;
— МКД ул. Емлютина, 44 В;
— МКД Привокзальная площадь, 12;
— МКД ул. Рабочая, 143;
— МКД ул. Рабочая, 122;
— МКД ул. Рабочая, 134/142;
— МКД ул. Рабочая, 177;
— МКД ул. Слонова, 21;
— МКД ул. Слонова, 32/40;
— МКД ул. Слонова, 35/45;
— МКД ул. Слонова, 42/48;
— МКД ул. Степана Разина, 20;
— МКД ул. Степана Разина, 41/43;
— МКД ул. Степана Разина, 14;
— МКД ул. Степана Разина, 30;
— МКД ул. Университетская, 31/35;
— МКД ул. Университетская, 33;
— СГУ им. Н.Г. Чернышевского ул. Белоглинская, 116;
— Областная клиническая больница ул. Рабочая, 145;
— ГУЗ «Перинатальный центр» ул. Рабочая, 144;
— Детский сад №2 «Песенка» ул. Слонова, 37/41;
— Средняя общеобразовательная школа №1 ул. Степана Разина, 32.