Главный санитарный врач области Ольга Кожанова назвала «тревожной» ситуацию с ростом заболеваемости ОРВИ среди жителей Саратовской области.

Врач отметила, что среди заболевших также увеличилось и количество детей, в основном учащихся школ. Среди взрослого населения значительный прирост отмечается в возрастной группе от 50 до 64 лет на 78 случаев. На протяжении четырех недель стабильным остается число заболевших старше 65 лет.

По словам Кожановой, Роспотребнадзор в этом году ожидает появление в области вируса гриппа. Только за минувшую неделю в области зарегистрировано более 23 тысяч случаев заболевания ОРВИ.