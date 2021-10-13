Накануне, 12 октября, на заседании круглого стола исполняющий обязанности министра образования Михаил Орлов заявил, что в Саратовской области аттестаты не получил 271 выпускник 9-х классов.

Он обратил внимание на тревожную статистику поступления в 10-е классы. Только 45% выпускников 9-х классов остались учиться в школе.

-Фактически они ногами проголосовали и дали оценку качеству образования в этих школах. Причем большая часть из них пошли в 10-е классы не в свои школы, — отметил Орлов.

По его словам, здесь отмечается проблема кадрового потенциала. Для её решения был принят ряд стратегических решений, в том числе обязательное трудоустройство целевиков.