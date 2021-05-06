С каждым днем всё больше жителей Саратовской области присоединяются к голосованию за проекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru. На сегодняшний день в регионе проголосовали 46,523 тысячи человека.

На платформе представлены дизайн-проекты 178 территорий во всех 42 районов области. Это парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные пространства.

Так, жители Вольского района могут выбрать, какую из территорий им необходимо благоустроить в первую очередь:

• Хоккейную площадку в поселке Клёны

• Сквер по улице Чернышевского в Вольске

• Сквер Десятилетия Октября

• Сквер микрорайона Новоселы

• Территорию, прилегающую к памятнику Бойцам Красной Волжской флотилии

• Центральный городской парк Вольска

Проголосовать просто: для этого на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru или же в личном кабинете на портале «Госуслуги» нужно выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию. Также проголосовать помогают волонтеры, работающие по всей области. Отдать свой голос за одну из общественных территорий могут граждане России от 14 лет.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в перечень территорий для благоустройства на следующий год по нацпроекту «Жилье и городская среда».