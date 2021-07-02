Следственный отдел Октябрьского района возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий строительной компанией, занимающейся постройкой нового детского сада. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Саратовской области.

Как стало известно следствию, в апреле 2020 года компания МКУ «Капитальное строительство» взялась за постройку детского сада на улице Провиантской в Октябрьском районе. Согласно сметной документации, стоимость объекта составила более 80 миллионов рублей. Строительство садика было завершено в декабре 2020 года, после чего компания получила оплату.

Прокуратура провела проверку соответствия документации и выполненных работ. Обследование объекта выявило, что некоторые оплаченные работы на самом деле не были выполнены, а часть выполненных работ не соответствует документации.

При этом, когда объект сдавался, никаких нарушений выявлено не было. Размер ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, составил 2,883 миллиона рублей.

По данным проверки возбуждено уголовное дело. В данный момент продолжается выяснение всех обстоятельств.