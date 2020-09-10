По региональному проекту модернизации здравоохранения планируется улучшить условия в 41 медицинской организации до 2025 года, сообщает министерство здравоохранения области.

В планах модернизации планируется закупка нового оборудования и автотранспорта в больницы, их строительство и капитальный ремонт.

На сегодняшний день в Саратовской области практически все медицинское оборудование имеет степень износа от 50 до 93 процентов. Так, абсолютно испорчены 80 процентов рентгенографических аппаратов, 93 процента флюорографов и 80 процентов эндоскопического оборудования.

За четыре года, с 2021 по 2025 года, планируется замена учреждений 894 медицинскими изделиями на общую сумму в 3,5 миллиарда рублей. Кроме того, подразделения оснастят 253 единицами автотранспорта.