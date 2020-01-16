Поволжские аналитики исследовали сайти поиска работы и выяснили, что за первые две недели января более 16 тысяч соискателей региона решили сменить работу.

Большим спросом у саратовец пользуется сфера продаж, производства, область «Начало карьеры», администрирование, бухгалтерия, транспортная и строительная сферы и IT.

Так, по информации статистиков, в Саратовской области среди соискателей 53 процента мужчин. Из низ 37 процентов в возрасте от 18 до 30 лет. Помимо этого у 61 процента стаж работы более шести лет.

Работодатели предлагают вакансии менеджеров по работе с клиентами, продавцов розничной торговли, кассиров, сотрудников производственной сферы, рабочих специальностей, администраторов и IT-специалистов. Почти половина предложений требует опыта от одного до трех лет, а 12 процентов вакансий — от трех до шести. Кроме того, 44 процента работодателей готовы взять на работу неопытного сотрудника.