Две трети работников Саратовской области жалуются на коллег-сплетников. Об этом сообщает служба исследований hh-ru.

По данным статистики, 64 процента работающих жителей отметили, что их коллеги сплетничают. Еще 14% работников региона считают, что сплетников среди их коллег нет, остальные 22% затруднились ответить.

Чаще всего сплетники встречаются в таких сферах, как производство и сельское хозяйство — 71 процент и управление персоналом — 70 процентов. А реже всего такое поведение встречается среди работников сфер искусство, развлечения, масс-медиа.