Специалисты ЦУР выяснили, жители каких районов чаще всего обращались к органам власти через соцсети и систему «Госуслуги.Решаем вместе». Так, за январь в топ-3 по числу сообщений на тысячу населения вошли Аткарский, Вольский и Хвалынский районы.

Жители Вольского района написали 497 сообщений, Аткарского – 263, Хвалынского – 117. Самыми популярными темами в трёх муниципалитетах стали: дороги, благоустройство, ЖКХ. Интернет-пользователи просили очистить дороги, тротуары и территории во дворах от снега, сообщали о неисправном освещении и наледи на крышах. Кроме того, обсуждали отсутствие отопления или воды, прорывы труб, работу управляющих компаний.

В декабре прошлого года в топ по числу сообщений на тысячу населения попали Хвалынский, Красноармейский и Петровский районы.