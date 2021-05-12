Руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова на сегодняшнем заседании коордсовета рассказала о заболеваемости коронавирусом.

Она отметила, что по случаем заражения преобладает взрослое население — 93 процента от всех случаев приходится именно на эту возрастную группу.

Сократилась заболеваемость среди лиц старше 65 лет, однако высок показатель — 49 на 100 тысяч населения.

— Опросы заболевших говорят, что более 70 процентов сообщили, что они перестали носить маску или не постоянно. Отсюда и результаты. Напомним, что это воздушно-капельная инфекция и маска может стать барьером, чтобы минимизировать риски. Многие жители вернулись в рабочие коллективы после праздников. Обращение к руководителям – соблюдать меры для профилактики, — отметила она.