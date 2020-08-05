Сегодня, 5 августа, около 9 часов утра произошло ДТП с участием локомотива, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

На железнодорожном переезде Звезда – Ершов Ивантеевского района Саратовской области на запрещающий сигнал светофора выехал 60-летний водитель автомобиля КамАЗ с прицепом. Данный автомобиль зарегистрирован в Воронежской области. В результате водитель допустил столкновение с локомотивом, которым управлял 45-летний машинист.

От столкновения водительская кабина большегруза оторвалась от грузовой части и покорежилась. Водитель с травмами был доставлен в лечебное учреждение.