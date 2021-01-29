Прокуратура Саратовской области составила усредненный протрет преступника. Сводный анализ опубликован на сайте надзорного ведомства.

В регионе проживает 11,96 тысячи лиц, совершивших различные преступления и получившие за них уголовное наказание. Согласно статистики женщины составляют 14,2 процента от их общего количества. Более половины людей или 55 процентов совершили преступления в возрасте от 30 до 49 лет. Выявлено 390 несовершеннолетних преступников.

7,406 тысячи человек, или 62 процента, совершали преступления ранее или 62 %. Имея непогашенную судимость, на преступления пошли 3,991 тысячи человек или 33,4 процента. 1,988 тысячи признаны рецидивистами, 239 – опасными и 93 – особо опасными.

По социальному положению 72,3 процента всех выявленных лиц являлись не имеющими постоянного источника дохода, 13,4 процента – наемными рабочими, 3,5 процента – служащих. От общего количества выявленных лиц 39,4 процента совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, 0,7 процента – наркотического.