К началу дачного сезона только около 20 процентов садоводческих товариществ оформили договор с Саратовским регоператором на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Из заключивших договор только у половины есть оборудованная контейнерная площадка, у четверти из не заключивших – есть место для накопления мусора, но он вывозится нелегально.
Специалисты Саратовского регоператора АО «Ситиматик» проводят активную разъяснительную работу среди председателей дачных товариществ и призывают не нарушать федеральное законодательство об отходах производства и потребления, тем самым ухудшая экологическую обстановку и условия жизни населения. Несмотря на предпринимаемые усилия подавляющее большинство дачников продолжают безответственно относиться к производимым ими отходам. В результате мусор с дачных массивов без площадок попадает в близлежащие овраги и леса, а также на площадки у жилых домов, вызывая переполнение контейнеров и возмущение жителей.
— Погода уже позволяет переехать жить на дачу, мусора в дачных кооперативах образуется все больше, и перед всеми дачниками встает вопрос: куда его деть? Мы призываем не устраивать свалки в близлежащей лесополосе, поле и на берегах водоемов, а отнестись к вопросу обращения с отходами ответственно, следуя букве закона. У владельцев дачных участков сейчас есть возможность оперативно провести общее собрание и определить место для установки контейнеров или бункеров для ТКО и оборудовать площадку. Чтобы Саратовский регоператор с нее возил мусор, достаточно направить заявку в наш адрес с указанием объема и периодичности вывоза. Сам договор действует только в дачный сезон и будет закрыт автоматически после его завершения, — заявил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.
С начала текущего года Саратовский регоператор направил уже более 50 обращений в надзорные и административные органы о необходимости понуждения садоводческих товариществ к заключению договора на услугу по обращению с ТКО и оборудованию контейнерных площадок. По обращениям органов прокуратуры уже вынесено более 10 соответствующих судебных решений, внесено более 100 представлений. Их неисполнение влечет за собой административную ответственность в виде крупного штрафа.
Получить консультацию по вопросу заключения договора на услугу по обращению с ТКО можно в контакт-центре Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: +7-845-225-64-90.
Уважаемый региональный оператор! А какого черта вы заставляете заключать договоры на прошлые года??? Почему вымогаете деньги за тот период, когда ничего нам не вывозили?? Вы сами себе сделали имидж рэкетира и теперь через прессу пытаетесь сделать себе белое лицо. Нужно было сразу по-человечески начинать со всеми сотрудничать, а не использовать свое монопольное преимущество и не писать кляузы на СНТ (в которых одни бабушки и дедушки и при этом сами выносят мусор) в прокуратуру. А вы, городские власти, сделайте штраф за брошенный мусор в лесопосадке или в поле хоть миллион рублей — я только поддержу. И ловите нарушителей с такой же скоростью как ловите последователей Навального. Тогда и стихийных свалок не будет.
Если я плачу за пакет мусора из квартиры, то тот же пакет у человека формируется на даче. Логично, что человек отвезёт мусор туда- где заплатил за его вывоз. Или необходимо продумать освобождение на время дачного сезона от оплаты вывоза мусора «из квартиры». Или предлагается платить дважды за один пакет?