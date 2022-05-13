В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) уже приступили к обучению 3 тысячи россиян по всей стране, из которых более 2,2 тысяч — по управленческим специальностям и программам, направленным на развитие компетенций для ведения собственного бизнеса. Возможность бесплатно повысить свою квалификацию и овладеть актуальными навыками для ведения предпринимательской деятельности даёт федеральная программа «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Президентская академия является одним из трёх федеральных операторов проекта и реализует более тысячи образовательных программ повышения квалификации. Отдельный блок связан с предпринимательством.

«Наши программы в рамках федерального проекта «Содействие занятости» прежде всего для тех соискателей, кто уже владеет соответствующими умениями в своей профессии. Но чтобы начать свой бизнес, им не хватает управленческих или смежных навыков. Переобучение в РАНХиГС даёт отраслевым специалистам конкретные практические знания: как вести налоговый и бухгалтерский учёт, сформировать команду, привлечь и удержать клиентов, получить господдержку», – отметил заместитель директора ВШГУ РАНХиГС Алексей Колесников.

Всего к началу мая заявки на обучение в РАНХиГС по федеральному проекту «Содействие занятости» подали 10,8 тысяч человек, половина из которых выбрали программы, связанные с юридическими аспектами предпринимательства, повышением навыков в области HR, бухгалтерии и проектной работы.

Напомним, что РАНХиГС в Саратове представляет Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина, который также приступил к реализации дополнительных профессиональных программ в рамках проекта.

«Программы, формирующие компетенции в сфере предпринимательской деятельности, действительно, были и остаются популярными среди различных категорий граждан, имеющих возможность для участия в проекте. Поэтому в этом году мы предлагаем нашим слушателям новые программы, ориентированные на развитие современных подходов к предпринимательству: «Управление продажами: мерчандайзинг, брендинг и управление ассортиментом», «Инструменты и методики бережливого производства в коммерческих и некоммерческих организациях», «Планирование, организация и регистрация предпринимательской деятельности». Традиционно востребованными остаются программы, связанные с управлением персоналом, бухгалтерским учётом и налогообложением, закупками. В данный момент открыт набор на такие направления, как «Цифровая трансформация и цифровая экономика», «Предпринимательство», «Специалист по операциям с недвижимостью», «Библиотечно-информационная деятельность». Ждём слушателей на наших программах!» – рассказала директор Центра дополнительного образования ПИУ РАНХиГС Елена Данилкявичене.

Для получения возможности пройти обучение в рамках проекта необходимо авторизоваться на портале «Работа в России» с помощью учётной записи ЕСИА (Госуслуги) по ссылке: https://trudvsem.ru/. А получить консультацию специалистов Центра дополнительного образования ПИУ РАНХиГС по вопросам обучения можно, обратившись по номерам телефонов: (8452) 65-37-64; (8452) 65-37-60.

Напомним, что право на бесплатное переобучение имеют студенты последних курсов и выпускники вузов, отслужившие по призыву, молодёжь до 35 лет без высшего и среднего профессионального образования, молодые мамы, граждане 50+, сотрудники под риском увольнения или уже потерявшие работу люди в любом возрасте.