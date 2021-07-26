В минувшие сутки в Саратовской области выявлено 241 новых случаев заболевания новой коронавиурсной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших выросло до 71,809 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 67,132 тысячи человек, включая 197 человек за сутки.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 91, Энгельсском районе — 40, Балаковском — 29, Балашовском — 10, Ртищевском — шесть, Алгайском, Базарно-Карабулакском, Вольском, Калининском — по пять, Красноармейском, Краснокутском, Марксовском, Перелюбском, Саратовском — по четыре, Краснопартизанском, Новоузенском, Петровском, Федоровском, поселке Светлый — по три, Воскресенском, Ершовском, Пугачевском, Татищевском — по два, Духовницком, Питерском — по одному.

В большинстве случаях — 149, заболевание протекает с признаками ОРВИ.