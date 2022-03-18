По результатам оперативного анализа поступления платежей за услугу по обращению с ТКО от юридических лиц и предпринимателей Саратовской области специалисты регоператора выделили четыре района, где средняя собираемость по этой категории потребителей ниже 50%. В список самых недисциплинированных плательщиков вошли представители Новобурасского, Красноармейского, Самойловского и Татищевского районов.

При этом собираемость в 18 районах региона в феврале превысила 100%, что свидетельствует об оплате долгов за предыдущие периоды. Самыми прилежными плательщиками стали предприниматели из Аркадакского, Энгельсского, Ровенского и Воскресенского районов.

«Благодаря активной досудебной и претензионно-исковой работе, предупреждениям и требованиям предприниматели Аркадакского района в прошедшем месяце лидируют по собираемости. Так, аркадакское ООО «Аптека № 150» оплатило услуги по вывозу мусора сразу за 1,5 года. Фактически погасило всю просроченную задолженность. Работа с должниками-бизнесменами не просто продолжится, а будет усилена. С марта мы начинаем начислять пени на весь период неоплаты. Если раньше пени к оплате предъявлялись только по суду, то теперь предприниматели ежемесячно будут получать платежные документы, в которых пени выделены отдельной строчкой. Настоятельно рекомендуем погасить доги уже сейчас. Акций по списанию пени, как мы проводим для населения, для бизнеса не будет», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, неоплата услуг и отсутствие договора с регоператором на услугу по обращению с ТКО грозит юридическим лицам и предпринимателям принудительным взысканием неплатежей в рамках действующего законодательства, а также привлечением к административной ответственности. Расчет пени с 28 февраля текущего года ведется от ставки ЦБ РФ в размере 20%.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить либо обратиться для выработки совместного решения вопроса к специалистам Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.