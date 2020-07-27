Домой Рубрики Новости Саратова Большую Садовую улицу в Саратове закрывают на 3 дня РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Большую Садовую улицу в Саратове закрывают на 3 дня По Новости Саратова - 27.07.2020 72 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове с 18:00 26 июля до 9:00 29 июля закрыта Большая Садовая улица на участке между Беговой и 2-й Садовой. Об этом сообщили в «Т Плюс». Причина ограничений — работы на теплосетях. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мужчина пытался подкупить полицейского и нажил себе проблемы Прыгающий по машинам в Саратове мужчина оказался наркобароном в бегах В министерстве цифровой связи прокомментировали отсутствие интернета в школах региона ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мужчина пытался подкупить полицейского и нажил себе проблемы Новости Саратова - 27.07.2020 0 Суд признал виновным 54-летнего гражданина в покушении на дачу взятки, сообщает прокуратура Саратовской области. В конце апреля нынешнего года на улице Советская села Тепловка... Прыгающий по машинам в Саратове мужчина оказался наркобароном в бегах 27.07.2020 В министерстве цифровой связи прокомментировали отсутствие интернета в школах региона 27.07.2020 Парни ответят за избиение ребенка и грабеж кофе в Балакове 27.07.2020 Уголовник-рецидивист сядет почти на полгода за трехдневное отсутствие дома 27.07.2020