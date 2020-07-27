В Саратове с 18:00 26 июля до 9:00 29 июля закрыта Большая Садовая улица на участке между Беговой и 2-й Садовой. Об этом сообщили в «Т Плюс».

Причина ограничений — работы на теплосетях.

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