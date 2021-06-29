Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом подало иск к ООО «Торгово-промышленная компания «Энергия-2» об изъятии бомбоубежища общей площадью 170 квадратных метров, расположенного в нежилом здании на площади Орджоникидзе 1.

Согласно данным ЕГРН право собственности на здание принадлежит ООО «ТПК «Энергия-2». При этом указано на несоответствие данного положения нормам ИТМ ГО и отсутствие договора на использование убежища.

Свидетель Виктор Коробейников сообщил о расположении объекта в главном трехэтажном здании завода. Ранее — с 1969 по 2010 год он работал на САЗе в разных должностях.

Выяснилось, что приватизация имущества гражданской обороны могла быть осуществлена исключительно по решению Правительства Российской Федерации. Также этот объект не мог передаваться в собственность другим лицам.

Поэтому суд вынес решение изъять бомбоубежище у организации в пользу государства.